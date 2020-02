Corona-Virus : Landkreis Saarlouis sieht sich auf Corona-Virus gut vorbereitet

Diese rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt SARS-CoV-2 (orange) – auch bekannt als 2019-nCoV, das Virus, das COVID-19 verursacht – isoliert von einem Patienten in den USA, das aus der Oberfläche von im Labor kultivierten Zellen (grün) austritt. Foto: Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa. Foto: dpa/Uncredited

Kreis Saarlouis Ein Krisenstab hat sich in Saarlouis am Mittwoch mit Maßnahmen befasst, die im Falle des Auftretens von Corona-Virus-Verdachts- oder -Infektionsfällen im Landkreis zu ergreifen sind.

In Sachen Corona-Virus hat der Landkreis Saarlouis am Mittwoch mitgeteilt: „Der Krisenstab der Kreisverwaltung, bestehend aus Mitarbeitern von Verwaltung und Gesundheitsamt, ist am heutigen Vormittag zusammengekommen, um im Ernstfall schnell handeln zu können.“ Die Vorbesprechung hatte demnach „insbesondere koordinativen Charakter“.