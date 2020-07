Führerscheinfalle StVO? : FDP fordert freie Fahrt für freie Raser

Es wäre schlimm, wenn es stimmt, dass Oliver Luksic von „Führerscheinfalle Straßenverkehrsordnung“ gesprochen hat.

Ja, auch ich musste nochmal und nochmal hinschauen, bis mir klar wurde, was da stand. Die Straßenverkehrsordnung, lese ich da, wird zu Führerscheinfalle. Wir spielen also den Inhabern der Lizenz zum Autofahren böse mit, stellen ihnen Fallen, wenn wir als Allgemeinheit wünschen, dass die StVO eingehalten wird. Jene StVO, die jeder mit Führerschein mal nahegebracht bekommen hat.

Da steht übrigens in Paragraph 1, Absatz 2 alles, was für störungsfreien Straßenverkehr garantieren würde, würde es denn eingehalten: „Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“