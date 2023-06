Jüngste Abgeordnete Emily Vontz im SZ-Interview „An der Pforte vom Bundestag sind sie oft verwundert, dass ich wirklich Abgeordnete bin“

Interview | Saarlouis/Losheim/Berlin · Seit sechs Monaten ist Emily Vontz (SPD) aus Losheim am See die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Im SZ-Interview gibt sie einen Einblick, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat und wie ihre Jugend in Berlin manchmal zum Hindernis werden kann.

05.06.2023, 14:20 Uhr

Der Deutsche Bundestag: Von allen Abgeordneten ist Emily Vontz hier die Jüngste. Das hat ihrer Meinung nach positive und negative Effekte. Foto: Oliver Wagner

Es war eine WhatsApp-Nachricht, die alles verändert hat. Als der ehemalige Außenminister und Bundestagsabgeordnete Heiko Maas (SPD) schrieb: „Ich möchte mal mit dir telefonieren. Können wir einen Kaffee trinken gehen?“, da habe Emily Vontz schon eine gewisse Vorahnung gehabt. In einem Gespräch mit unserer Zeitung in Saarlouis erzählt sie von einem „besonderen Moment, den ich wohl nie vergessen werde.“ Denn Maas teilte ihr daraufhin mit, dass er sein Bundestagsmandat für den Wahlkreis Saarlouis aufgeben und Vontz an seine Stelle treten würde.