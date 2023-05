Leichtathletik Saisoneinstieg gleicht einer Wundertüte

Raphael Holzdeppe läuft an, die Zuschauer in Diefflen auf em Brunnenplatz schauen gebannt zu: Der Ex-Weltmeister stieg erst bei 5,45 Metern in den Wettkampf ein. Er meisterte die Höhe im zweiten Versuch. Damit hatte er den Sieg mit neuem Meeting-Rekord bereits sicher.

Foto: Ruppenthal