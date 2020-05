Dillingen Das Gesundheitsministerium hat alle Heime getestet, die noch keinen Corona-Fall hatten. Alle betroffenen Einrichtungen testen die Gesundheitsämter. Ein Heim in Dillingen fiel dabei offenbar durchs Raster.

Alle Pflegeheime im Kreis Saarlouis sind auf das Corona-Virus getestet worden, meldete die SZ kürzlich. Mit einer Einschränkung: Alle Pflegeheime, in denen zuvor noch kein Corona-Fall aufgetreten war. Insgesamt 22 Einrichtungen für Senioren hatten das Saar-Gesundheitsministerium und die Saarländische Pflegegesellschaft in der ersten Maiwoche im Landkreis Saarlouis in seinem „SaarCoScreening“ flächendeckend getestet. Alle Tests der rund 3450 Bewohner und Mitarbeiter dort waren negativ ausgefallen (die SZ berichtete).

Bekannt geworden waren bis dahin im Kreis Saarlouis Infektionen in zwei Einrichtungen, 11 in Wallerfangen im St. Nikolaus Hospital sowie insgesamt 34 in Schmelz im Vitarium. Diese Einrichtungen waren vom Screening ausgenommen, bei dem es vor allem darum gehe, noch nicht entdeckte Infektionsherde in Einrichtungen aufzuspüren, wie Frederic Becker, persönlicher Referent der Gesundheitsministerin Monika Bachmann, erklärte. Denn bereits betroffene Heime testeten die Gesundheitsämter.