Orange days : Orange als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Auch das Saarlouiser Theater am Ring erstrahlte schon in Orange, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Foto: Jeanette Dittmar

Merzig/Saarlouis Seit 2016 wird am Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auch ein Zeichen gesetzt: Gebäude auf der ganzen Welt erstrahlen am „Orange Day“ in orangem Licht.