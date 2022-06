Hubert Ulrich (links) trat zwar nicht zur Wahl der Kreisvorsitzenden an, ließ aber gleich zu Beginn die Versammlungsleitung austauschen. Die bildeten dann (an den Tischen rechts von links) Odile Reuten, Kiymet Göktas, Klaus Rößler und Helena Maul, die allesamt zum Ortsverband Saarlouis gehören, dem Ulrich vorsteht. Am Ende triumphierten alle Kandidaten, die seinem Lager zugeordnet werden. Foto: Aline Pabst