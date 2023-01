Grippe, RS-Viren und Magen-Darm-Infekte : Infekt-Welle erfasst das Saarland: „Die meisten sind so krank, dass an Arbeit nicht zu denken ist“

Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Saarbrücken Viele Saarländerinnen und Saarländer liegen derzeit krank im Bett, leiden an Fieber und Husten. Grund dafür sind vor allem Influenza- und RS-Viren. Der Saarländische Hausärzteverband rechnet in den kommenden Wochen mit einer extrem hohen Belastung in den Arztpraxen.