Bedrohte Tierarten : Saarland bekommt gutes Zeugnis bei Artenschutz

Wittersheim Leiter des Rote-Liste-Zentrums zu Besuch im Bliesgau. Hier haben es vor allem Schmetterlinge besser als bundesweit.

Wittersheim Als wären sie zum Termin bestellt worden, flattern Schmetterlinge munter um das Haus Lochfeld in Wittersheim im Mandelbachtal. Ob es sich dabei um den Goldenen Scheckenfalter handelt, lässt sich durch Laien-Augen nicht sagen. Erstaunlich wäre es aber nicht, denn diese Tierart, die deutschlandweit stark gefährdet ist, ist im Saarland noch gut vertreten, vor allem im Bliesgau. Das hänge damit zusammen, dass die Grünräume im Bliesgau sowohl in der Qualität als auch in der Flächenausdehnung bundesweit einzigartig seien, meint Steffen Caspari. Der Leiter des Rote-Liste-Zentrums Deutschland, der heute zu Besuch ist, kennt sich mit der hiesigen Natur bestens aus. „Ein saarländisches Eigengewächs“, scherzt Saar-Umweltminister Reinhold Jost (SPD). Seit Mai hat der Wissenschaftler die Saar verlassen und leitet nun die Organisation, die bundesweit die Planung und die Redaktion der Roten Listen koordiniert. Diese werden von den jeweiligen Ländern alle zehn Jahre erstellt und verzeichnen Tiere, Pflanzen und Pilze, die ausgestorben sind oder deren Bestand gefährdet ist. Elf Menschen arbeiten in Casparis Team und der Blick auf die Roten Listen ist oft ernüchternd. Viele Arten gelten als stark oder weniger stark gefährdet, glücklicherweise nicht unbedingt für immer. „In den letzten drei dürren Jahren sind zum Beispiel manche Arten stark zurückgegangen. Erleben wir in den nächsten Jahren aber weitere feuchte Sommer wie jetzt, kann sich das wieder ändern“, erklärt Steffen Caspari.

Sein Heimatbundesland steht vergleichsweise gut dar. Auch wenn er die schlechten Schüler nicht benennen will, stellt Caspari fest: „Während man in anderen Bundesländern bereits auf verlorenen Posten steht, lohnen sich im Saarland noch die Anstrengungen“, so der Wissenschaftler. Damit sind auch politische Anstrengungen gemeint, und so stellt er auch dem saarländischen Umweltministerium indirekt ebenso ein gutes Zeugnis. Für Minister Jost ist Casparis Besuch in der Heimat auch natürlich die Möglichkeit, für die bisherige Bilanz seines Hauses zu werben. „Auch im Saarland ist der Rückgang der Arten zu spüren, er ist aber nicht so dramatisch wie in anderen Regionen, gerade hier im Bliesgau haben wir einen Hotspot der Biodiversität“, sagt er. Die saarländischen Wälder etwa zählen 52 Baumarten und der Staatsforst einen Zehn-Prozent-Anteil Wildnis. Auch in der Landwirtschaft erreiche das Saarland zurzeit einen Bio-Anteil von 20 Prozent. In den kommenden Jahren wolle man sogar 25 Prozent erreichen. „Das ist das Ergebnis unserer Strategie ‚Naturschutz durch Landnutz’“, sagt Jost. Zusammen mit Landwirten und Naturschützern werde definiert, wie welche Flächen unter welchen Voraussetzungen geschützt und zugleich bewirtschaftet werden können. Das käme nicht nur Tier- und Pflanzenarten zugute. „Der hohe Bioanteil ist gut für das Tierwohl, weil die Tiere bessere Lebensbedingungen genießen, für die Böden, in die weniger Chemikalien gelangen, aber auch für die Landwirte selbst, denn ihre Produkte werden von den Kunden besser wertgeschätzt und dementsprechend können sie auch höhere Preise erzielen“, so der Umweltminister. Das Saarland will bis Ende des Jahres seine Roten Listen veröffentlichen.