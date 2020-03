Völklingen/Illingen Ein 22-Jähriger aus Illingen hat seinem Großvater am Freitagabend im Völklinger Stadtteil Ludweiler ein Küchenmesser in die Brust gerammt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Mordes.

In seinem Elternhaus soll der 22-Jährige randaliert haben, weshalb er bei seinem jüngsten Besuch dort vor die Tür gesetzt wurde. Möglicherweise hatte der junge Mann mit Adresse in Illingen bei dieser Gelegenheit noch ein Küchenmesser mitgehen lassen. Damit soll der mutmaßliche Drogenkonsument dann am frühen Freitagabend im Haus seiner Großeltern im Völkliger Stadtteil Ludweiler heimtückisch zugestochen haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stach er dem 82 Jahre alten wehrlosen Rentner, der in einem Sessel vor dem Fernseher saß, von hinten in die Brust. Das Herz wurde dabei wohl nur knapp verfehlt. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Am Wochenende hieß es, es bestehe keine Lebensgefahr. Die Tatwaffe wurde sicher gestellt.