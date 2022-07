Völklingen : Viele Preise für Abiturienten des Kaschnitz-Gymnasiums

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Völklinger Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasiums. Foto: MLK

Völklingen Geschafft! 51 Schülerinnen und Schüler des Völklinger Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasiums (MLK) haben ihr Abitur in der Tasche. Einige mit besonderen Leistungen. So wurde Lennart Friedling dreifach ausgezeichnet: Er ist der Jahrgangsbeste in Chemie, Physik und Mathematik, die Preise kamen von der Gesellschaft Deutscher Chemiker, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.