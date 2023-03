Tauben-Population in Völklingen Die Stadt ist sauberer – und Tauben geht’s besser

Auf Initiative der Aktiven Gruppe (AG) Lebenswertes Völklingen wurde im Juni 2021 am Wehrdener Saarufer ein erstes Taubenhaus eröffnet – in einem umgebauten Bauwagen. Seit Januar 2022 ist nun auch ein Taubenhaus mit über 100 Nistplätzen in der Innenstadt in Betrieb: Der ehemalige Lagerraum befindet sich auf dem Dach eines Gebäudes an der Ecke Rathausstraße/Poststraße. Nach nun gut einem Jahr in Betrieb wollten wir wissen, wie das Taubenhaus angenommen wurde.