Ein Koch, der noch wirklich kocht : „Essen hat immer etwas mit Gefühlen zu tun“

Daniel Weiss, hier beim Entgräten von Lachs, ist 28 Jahre alt und seit zweieinhalb Jahren Küchenchef im Alten- und Pflegeheim St. Anna. Foto: BeckerBredel

Neuweiler Wild, frischer Lachs, Hausmannskost, auch mal Hummer: Daniel Weiss kocht für Menschen im Altenheim mit Lust und Anspruch.

Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Die Sache mit dem Hummer am 1. Mai war vielleicht etwas übertrieben. Zwei Tage lang stand Daniel Weiss in der Küche, um das Fleisch rauszupulen. Einen Hummer selbst zu zerlegen, das hätte wohl fast alle der rund 200 Menschen, für die er kocht, überfordert. Und, ganz ehrlich: „Vielen hätte es auch gereicht, wenn ich ihnen eine Kartoffelsuppe gemacht hätte“, sagt Daniel Weiss. Aber einige der Menschen im Alten- und Pflegeheim St. Anna haben sich riesig gefreut. Und für diese glücklichen Gesichter habe sich die Arbeit gelohnt.

Seit zweieinhalb Jahren ist Daniel Weiss Küchenchef im Heim der Caritas im Sulzbacher Stadtteil Neuweiler. Der 28 Jahre alte Franzose hat nach dem Abitur im Gästehaus der Dillinger Hütte Koch gelernt. Danach war er auf der Hotelfachschule und hat bei einem Caterer gearbeitet, um, wie er sagt, „auch die betriebswirtschaftliche Seite zu sehen“. Dass er jetzt im Altenheim kocht, ist einem „Berater“ zu verdanken. Jemandem der wusste, dass das Heim einen neuen Küchenchef sucht, und der wusste, dass dieser junge Franzose nicht irgendein Koch ist. Der Deal war: Daniel Weiss kann in Eigenregie arbeiten, Dinge ausprobieren, neue Wege gehen. „Das Haus hat da einiges möglich gemacht“, sagt er.

Wenn es im Heim zum Beispiel Frikadellen gibt, dann werden die nicht fertig eingekauft, sondern von Hand gemacht. Statt tiefgekühltem Fisch kauft Daniel Weiss frischen Lachs ein, der dann in der Küche filetiert wird. Die Gräten zu ziehen, ist richtig Arbeit, aber eine, die sich lohnt. So oft es geht, kauft er bei einem Jäger frisches Wild. Zurzeit denkt er darüber nach, selbst Wurst herzustellen. Ein Brot, das Menschen mit Schluckbeschwerden ohne Probleme essen können, hat er auch entwickelt. Solches Brot werde auch von Großbäckereien angeboten. Aber das sei teurer, als wenn er es selbst macht. Anders als in der Industrie arbeite er „ohne Pulver“.

Frisch zu kochen, sei nicht unbedingt teurer, als halbfertig angelieferte oder tiefgekühlte Produkte zu verwenden, erklärt er. Es sei eben nur mehr Arbeit. Und da hilft es, dass der junge Chef nicht nur kochen kann. Er kann offenbar auch gut mit Menschen umgehen. Er schaffe es, „Mitarbeiter zu motivieren, sie zu begeistern, so dass sie da mitgehen“, sagt Petra Schwickert, die Hauswirtschaftsleiterin des Hauses. Sieben Leute arbeiten in der Küche, nicht alle in Vollzeit. 4,5 Stellen, das muss reichen, um die 143 Bewohner, einige Besucher und eine Außenstelle in Sulzbach täglich mit bis zu 220 Essen zu versorgen.

„Viele Leute denken: Im Altenheim, da geben die doch nichts mehr aus für die Menschen. Das stimmt nicht“, sagt Daniel Weiss. Gerade im Seniorenheim sei doch gutes Essen wichtig. „Das ist der Unterschied zwischen einem Krankenhaus und uns hier: Die Menschen im Krankenhaus können nach ein paar Tagen nach Hause gehen und sich wieder das kochen, was sie mögen“, sagt Daniel Weiss. Diese Perspektive haben die Menschen im Altenheim nicht. „Wir wären doch alle traurig, wenn es nichts gibt, auf das wir uns freuen können“, sagt der Koch. Deshalb macht er sich nicht nur selbst Gedanken über den Speiseplan, sondern geht auch ab und zu „in die Wohnbereiche“. Wenn er dann fragt, was sich die Menschen wünschen, werde oft nach Hausmannskost gefragt. „Wenn jemand sagt: ‚Ach, das wäre so schön’, dann setzen wir das möglichst schnell um“, sagt Daniel Weiss, denn: „Essen hat immer etwas mit Gefühlen zu tun. Wenn es mir schlecht geht, ist es das Einfachste, übers Essen zu schimpfen“, weiß er. Aber man könne auch umgekehrt mit Essen, das die Menschen mögen, deren Stimmung verbessern.

Kuchen werden nach Rezepten der Mitarbeiterinnen gebacken. Foto: BeckerBredel

Brot, das für Menschen mit Schluckbeschwerden geeignet ist. Foto: BeckerBredel

Auch Kalbsbries wird in der Neuweiler Altenheimküche gekocht. Foto: BeckerBredel