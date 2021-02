Kostenpflichtiger Inhalt: Gesetzentwurf : Linke wollen Gehalt von SR-Intendant drastisch kürzen

Das Funkhaus des Saarländischen Rundfunks auf dem Saarbrücker Halberg. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Linke im Landtag will dem Intendanten des Saarländischen Rundfunks (SR) an den Geldbeutel. Nach einem Gesetzentwurf, den die Fraktion unter Führung von Oskar Lafontaine am Montag im Landtag zur Abstimmung stellen will, soll der Intendant oder die Intendantin des SR künftig inklusive Zulagen nicht mehr verdienen dürfen als ein Landesminister.