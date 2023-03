Vorstoß der CDU-Stadtratsfraktion Christdemokraten wollen Saarbrücken zur Schwammstadt machen

Wie kann Saarbrücken in Zeiten des Klimawandels mehr Regenwasser speichern? Und bei Starkregenereignissen mehr Wasser vor dem rasenden Abfluss in Bäche und die Saar bewahren? Dafür hat die CDU-Stadtratsfraktion Ideen entwickelt. „Die Infrastruktur in der Landeshauptstadt muss grüner werden“, betonten die CDU Stadtverordneten Volker Krämer und Christel Weins. Im Februar stellten sie ihren Antrag bereits in drei Ausschüssen des Stadtrats vor. Das Leitmotto lautet: Von „grauer zu grüner Infrastruktur“ zu wechseln. Vor allem den Stadtbäumen sollen bessere Lebensraumbedingungen verschafft und somit die Lebensdauer der Bäume verlängert werden.