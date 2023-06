Großveranstaltung im Bürgerpark Darauf können sich Besucher beim Street Food Festival in Saarbrücken freuen

Die Veranstaltung in Saarbrücken ist für die Agentur nicht das erste Street Food Festival in diesem Jahr. Nach den Ausgaben in Hockenheim, Neckargemünd und Remscheid habe sie sehr viel positive Reaktionen und Dank von den Besuchern bekommen, blickt Harbig zurück. Doch ausgerechnet ihr „Heimspiel“ verursachte im Vorfeld dieses Mal große Probleme: So wurde die Facebook-Seite des Festivals, die über 10 000 Follower hat, gehackt und ist bis heute nicht wieder freigeschaltet. Deshalb habe sie sich viele Gedanken gemacht, wie sie ihr Publikum nun erreichen kann. Kurzerhand erstellte sie eine neue Seite und bat in den sozialen Netzwerken um Unterstützung, diese bekannt zu machen. Hier sei ihr zugutegekommen, dass sie „durch und durch eine Saarbrückerin“ ist. Sie wurde in der Landeshauptstadt geboren, ist seit über 25 Jahren in der Veranstaltungsbranche tätig und auch ihr bundesweit agierendes Unternehmen ist hier ansässig. Da im Saarland quasi jeder jeden kenne, habe es ganz viele gegeben, die ihr dabei geholfen hätten, die neue Seite zu etablieren, blickt Harbig zurück. „Das hätte ich in keiner anderen Stadt gehabt“, steht für sie fest.