Lore Krajewski, Sarah Moll und der Film „Verschiedene Arten der Liebe“ : Lore Krajewski oder das Frau-Sein und die Liebe

Lore und Loisl, diese große, junge Liebe spürt man sogar auf diesem alten Foto. Lore Krajewski hat es bald 80 Jahre lang in ihrer Schatulle verborgen. Ihrer Enkelin Sarah Moll hat sie es schließlich gezeigt. Foto: Krajewski/Sarah Moll

Saarbrücken 70 Jahre hütete Lore Krajewski, Frau des früheren Saarbrücker Stadtbaudirektors Hans Krajewski, ein Geheimnis und lebte derweil ein Leben, das in gewisser Weise typisch war für ihre Zeit. Und zugleich doch so besonders, dass ihre Enkelin Sarah Moll dieses Leben verfilmte. „Verschiedene Arten der Liebe“ ist am 1. November im SR-Fernsehen zu sehen. Der Titel des Films ist dabei auf vielfache Weise passend.