Grünzeug, Kräuter und Eier aus dem Gemeinschaftsgarten Stiring-Wendel : Wo leckeres Gemüse wächst und neue Freundschaften entstehen

Sie betreiben den Gemeinschaftsgarten in Stiring-Wendel: Laurence Koenig (von links), hauptamtliche Mitarbeiterin, Renaud Coquet, Präsident des Vereins, Dominique Wildermuth, Aktiver, Nachbar, kümmert sich täglich um die Hühner, Gérard Fioriti, der voherige Präsident und Mitbegründer, der gegenüber wohnt. Foto: Silvia Buss

Sitring-Wendel Vor sechs Jahren gründeten eine Handvoll Freunde in Stiring-Wendel den Gemeinschaftsgarten „La Rêverie“. Seitdem entdecken immer mehr Lothringer in der Grenzregion die Lust am gemeinsamen Gemüseanbau. Was treibt sie an? Wir haben sie besucht und nachgefragt.