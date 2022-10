„Abrissparty“ im Nauwieser Viertel : „Heute geht eine ganze Ära zu Ende“ – wie mit dem Café Zing ein Teil Saarbrücker Kultur verloren geht

Foto: Carsten Steuer 35 Bilder So war die Abrissparty im Café Zing in Saarbrücken

Das Café Zing am Rande des Nauwieser Viertels in Saarbrücken muss einem riesigen Neubau weichen. Am Freitag, dem letzten Abend, wird deutlich, dass damit ein Kultur- und Lebensraum sein Ende findet, der womöglich niemals ersetzt werden kann.