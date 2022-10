Stadt Saarbrücken prüft Möglichkeiten : Bald wieder Open-Air-Konzerte im neuen Ludwigsparkstadion?

Saarbrücker Ludwigsparkstadion: Bald wieder Veranstaltungsort von großen Konzerten? Foto: Andreas Schlichter

Exklusiv Saarbrücken Legenden der Musikgeschichte wie Queen, Genesis und Frank Zappa spielten in den vergangenen Jahrzehnten bereits im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Finden nach dem mehr als 45 Millionen Euro teuren Stadionumbau in naher Zukunft auch wieder Open-Air-Konzerte statt?