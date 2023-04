Ein ganzes Schwein und ein Fest fürs „halbe Dorf“ „Sowas macht man heute ja kaum noch“ - Wie 1957 in Walpershofen Hochzeit gefeiert wurde

Als Christel Johann aus Walpershofen am 30. März 1957 – einem Samstag – heiratete, war das ein Fest „für das halbe Dorf“, wie uns die heute 87-Jährige erzählt. „Meine Verwandtschaft aus Walpershofen und Umgebung und die Verwandtschaft meines Mannes Paul aus Burbach war geladen – plus viele Freunde und Helfer“, sagt sie. Gefeiert wurde im Haus ihrer Eltern Robert und Martha Bach in der Kurzenbergstraße 103. Alle Zimmer im Haus wurden zuvor ausgeräumt, die Möbel in den Keller geschafft, damit die rund 70 Gäste Platz fanden.