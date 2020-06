Kostenpflichtiger Inhalt: Für Leseratten : Püttlinger Bücherei Liebfrauen öffnet

Püttlingen Die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) Liebfrauen in Püttlingen öffnet wieder am Donnerstag, 2. Juli. Vorerst gibt es aber – auch in den Ferien – nur einen Ausleihtag pro Woche, und zwar immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr.