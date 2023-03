Handball Warum die neuen Trainer die alten sind

Die Übermannschaft der Liga kommt an diesem Samstag zum Saar-Derby nach Püttlingen: Im Trimm-Treff empfängt Handball-Oberligist HF Köllertal um 18 Uhr Drittliga-Absteiger HSG Marpingen-Alsweiler. Der ist auf dem besten Weg, direkt wieder in die 3. Liga zurückzukehren. Mit 20 Siegen aus 20 Spielen führt Marpingen-Alsweiler die Tabelle an.