Bereits zwei Drittel reserviert Neuer Saarbrücker Wein ist fast fertig – und fast schon wieder ausverkauft

Sogar ein Weinexperte im australischen Melbourne hat sich inzwischen mit dem einzigen Wein direkt aus Saarbrücken befasst. Das Bouquet des Cabernet Blanc sei „fresh and lively”, frisch und lebendig also, lobt David Dunstan. Der „sehr angenehme Wein“ habe einen „schlanken und natürlichen Fruchtcharakter“ und sei am Gaumen weich. Er empfiehlt den nach Pfirsichblüten, Mandeln und Litschi schmeckenden Tropfen besonders zu Fischgerichten und Salat.