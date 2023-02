Neue Frauenbeauftragte : Lisa Schneider: „Ich will über mehr reden als das Gender-Sternchen“

Die neue Frauenbeauftragte der Stadt Saarbrücken, Lisa Schneider, vor dem Rathaus in St. Johann. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Saarbrücken hat seit Anfang des Jahres eine neue Frauenbeauftragte: Lisa Schneider. Wie die 34-jährige Psychologin ihren Job sieht, erzählt sie im Interview mit unserer Zeitung.

Noch ist alles irgendwie eine Baustelle. Die Regale und auch die Wände in Lisa Schneiders geräumigem Büro im Saarbrücker Rathaus St. Johann mit Blick auf den Innenhof sind noch recht leer. „Ich arbeite mich gerade ein“, erzählt die 34-Jährige mit einnehmender Offenheit. Sie hat Tee gekocht. Lisa Schneider ist die Amts-Nachfolgerin von Katharina Kunze, die als stellvertretende Landesfrauenbeauftragte nach Bremen gewechselt ist.

Frauenbeauftragte – für Lisa Schneider ein „Traumjob“

Viel Enthusiasmus ist bei der Neuen zu spüren. Denn für Lisa Schneider ist ihre neue Funktion schon so etwas wie ein Traumjob. In einer Verwaltung zu arbeiten, das hätte sie sich früher nie vorstellen können. Aber Kommunale Frauenbeauftragte und Leiterin des Frauenbüros zu werden dagegen sei sehr reizvoll, erzählt Schneider. Denn hier könne sie an den Themen rund um Geschlechterfragen arbeiten, mit denen sie sich bereits wissenschaftlich auseinandergesetzt habe und für die sie brenne. Nun geht es in die Praxis. Und das findet Lisa Schneider spannend.

Erfahrung als Psychologin

Bis zum Sommer arbeitete sie als Psychologin im betrieblichen Gesundheitsmanagement einer Homburger Firma, wo sie sich bereits um Themen der Gleichstellung kümmerte, zum Beispiel Azubis in Gender-Trainings dafür sensibilisierte. Dann habe eine Freundin sie auf die Stellenausschreibung der Stadt Saarbrücken aufmerksam gemacht. Schneider setzte sich gegen gut zwei Dutzend Bewerberinnen durch. Und nutzte die Zeit bis zum Antritt ihrer neuen Stelle, um ihre Dissertation in trockene Tücher zu bringen. Darin erforschte die Psychologin Macht, Kontrolle und Geschlecht aus kritisch-psychologischer Sicht. Jetzt steht nur noch die Verteidigung ihrer Arbeit an, dann hat sie die Promotion in der Tasche.

Geschlechter-Parität als „Dauerbaustelle“

„Meine wissenschaftliche Arbeit hat meinen Blick für Geschlechterfragen geschärft“, sagt sie selbst. Zum Beispiel, wenn sie als Frauenbeauftragte an Personalauswahlgesprächen teilnehme. Da falle immer wieder auf, dass Frauen kritischer beurteilt würden. „Stereotype sitzen tief, und oft sind Strukturen wenig durchlässig“, sagt sie. Obwohl sich die Frauenquote auf der Leitungsebene in der Saarbrücker Verwaltung in den vergangenen Jahren verbessert habe, bleibe das Thema Geschlechter-Parität eine „Dauerbaustelle“.

Hier will sie ansetzen – und auf der Arbeit ihrer Vorgängerin aufbauen. Zusammen mit ihrer Stellvertreterin Claudia Huber und der langjährigen Mitarbeiterin Ingeborg Guldner, die die Koordination im Blick behalte und gut vernetzt sei. „Ich bin wirklich dankbar für das Sekretariat“, sagt Lisa Schneider – und hat gar kein Problem damit, Lob und Anerkennung weiterzugeben. Ist das nun typisch weiblich?

Nun ja, Teamfähigkeit spricht man eher den Frauen zu. Durchsetzungsstärke ist dagegen männlich besetzt. Alles Stereotype, Vorurteile? Wir sind mitten drin in der Diskussion um Gender, Gleichberechtigung, wie wer wann „gelesen“ wird und was das für die berufliche und gesellschaftliche Situation von Frauen bedeutet. Welcher feministischen Strömung würde sich Lisa Weber zuordnen? Sie bleibt vorsichtig vage – und diplomatisch: „Gender und Sprache sind zwar wichtig und ja, ich benutze das Gender-Sternchen. Aber darauf möchte ich nicht reduziert werden. Es ist mir wichtiger, über andere Themen zu sprechen“, sagt sie. Zum Beispiel über „Handfestes“ wie die Auswirkungen patriarchalischer Strukturen auf das Leben und die Entwicklungschancen von Frauen. „Ich bin dankbar für die zweite Welle des Feminismus, die auch meine Mutter geprägt hat“, sagt Lisa Schneider. Ab Ende der 1960er Jahre hätten Frauen viele Rechte erkämpft, auf denen die jüngere Generation von Feministinnen aufbauen könne.

Andererseits sei es heute wichtig, für körperliche und sexuelle Selbstbestimmung zu kämpfen. Lisa Schneider findet es lustig, wenn neue Kollegen oder Kolleginnen überrascht seien, dass sie offenbar nicht wie eine „alte Emanze“ rüberkomme. Ohne Stereotype wäre die Welt halt auch langweilig. Verkniffener Feminismus? Ach, bitte nicht.

„Strukturelle Probleme in den Blick nehmen“

Die neue Frauenbeauftragte hält sich ihre Position bewusst offen. Zum Beispiel beim Thema Prostitution. Für oder gegen deren Verbot? Erst mal mit allen reden, bevor frau sich eine abschließende Meinung bildet, so beschreibt sie ihre Vorgehensweise. Es sei ihr Job, „strukturelle Probleme in den Blick zu nehmen“ und die Frauenbewegung zusammenzuführen, über das Frauenbüro zu koordinieren.

Alternative, kollektive Organisationsformen findet Lisa Schneider spannend. Solidarität ist für sie ein großes Thema in allen gesellschaftlichen Bereichen. Deshalb bezieht sie einen Großteil ihrer Lebensmittel vom Stadtbauernhof und ist Gründungsmitglied des Solidarischen Kultur- und Sportkollektivs in Saarbrücken.