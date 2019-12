Kostenpflichtiger Inhalt: Mieterbund und Städtetag sind dafür : Kommt der Mietspiegel für Saarbrücken?

Mieten dürfen nicht willkürlich erhöht werden. Ein Mietspiegel ist ein wichtiges Instrument, um zu überprüfen, ob eine Erhöhung rechtmäßig ist. Kritiker wenden allerdings ein: Wenn ein Mietspiegel nur die Mieten der vergangenen Jahre berücksichtigt, könnten Wohnungen mit alten Verträgen und günstigeren Mieten teurer werden. Foto: dpa-tmn/Franziska Koark

Saarbrücken Bisher lehnte die Stadt das ab. Der Deutsche Städtetag empfiehlt ihn, um Mietsteigerungen in Ballungsräumen zu begrenzen.

Elf von 81 deutschen Städten über 100 000 Einwohner haben keinen Mietspiegel, darunter ist auch Saarbrücken. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage mehrerer Abgeordneter und der FDP-Fraktion hervor. „Die ortsübliche Vergleichsmiete für eine Mietwohnung lässt sich mit Hilfe eines Mietspiegels am einfachsten bestimmen. Diese Kenntnis ist erforderlich, um ein Mieterhöhungsverlangen nach dem BGB zu begründen und zu überprüfen und um die zulässige Neuvertragsmiete in Gebieten mit der Mietpreisbremse ermitteln zu können“, erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Anfrage.

Kai Werner, Landesvorsitzender des Mieterbundes, findet es sehr unbefriedigend, dass die Landeshauptstadt keinen Mietspiegel hat. Dieses Instrument sei wichtig, um zu überprüfen, ob eine Mieterhöhung gerechtfertigt ist oder nicht. Ein Mietspiegel würde also einerseits mehr Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter bringen und gleichzeitig die Gerichte entlasten, sagt Werner. Denn wenn sich Vermieter und Mieter nicht einig sind, endet der Streit oft vor Gericht. Dann muss ein Gutachter die Vergleichsmiete ermitteln, wenn es keinen Mietspiegel gibt. Die Gutachten sind teuer, sagt Werner. Er fordert, dass bei einem Mietspiegel nicht nur die vergangenen vier, sondern zehn Jahre in die Berechnung der Vergleichsmiete einfließen. Der jüngste Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine Erhöhung von vier auf sechs Jahre vor. Werner weist darauf hin, dass es im Saarpfalz-Kreis einen qualifizierten Mietspiegel gebe, den einzigen im Saarland. In einen qualifizierten Mietspiegel gehen mehrere Kriterien ein, zum Beispiel Lage, Wohnungsgröße, Ausstattung und Alter. Er muss nach zwei Jahren aktualisiert werden.

Neuer Preisspiegel Nach dem Preisspiegel des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) West sind die Nettokaltmieten 2019 für eine Dreizimmerwohnung in Saarbrücken bei einer Neuvermietung wie folgt gegenüber dem Vorjahr gestiegen: Die von der Lage und der Ausstattung am schlechtesten bewertete Wohnungen kosteten 6,50 statt 6 Euro pro Quadratmeter, die Wohnungen im Mittelfeld 8,50 statt 8 Euro und die besten 11,50 statt 11 Euro. Diese Zahlen sind keine Durchschnittswerte, sondern nach Angaben des IVD West Schwerpunktpreise. Das sei der Betrag, zu dem die meisten Wohnungen vermietet werden.

Allerdings sei ein Mietspiegel sehr aufwändig, erklärt Burkhard Blandfort, Vorsitzender des Immobilienverbandes IVD West. Deshalb könne er verstehen, wenn Kommunen wegen der hohen Kosten auf einen Mietspiegel verzichten. Der IVD West habe kürzlich einen sogenannten einfachen Spiegel erstellt, der nicht jede Straße untersuche, sondern sich auf definierte Wohnungsgrößen bezieht. Blandfort hält einen Mietspiegel für Saarbrücken nicht für dringend erforderlich: „Wir haben im Saarland keine überteuerten Mieten.“ Das sei in Ballungsräumen wie München anders. Und Blandfort sieht durchaus die Gefahr, dass bei alten Verträgen die Mieten erhöht werden, wenn sich die Vergleichsmiete nur auf die Mieten der letzten Jahre bezieht, die ja oft höher sind als bei älteren Verträgen.

