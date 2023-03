Brennenden Reifen qualmen über die Grenze Streik in Frankreich sorgt für schwarze Rauchschwaden über Kleinblittersdorf

Kleinblittersdorf · Streikende Mitarbeiter der Fonderie Lorraine in Großblittersdorf haben am Donnerstag Reifen verbrannt. Der Rauch zog über die Grenze und sorgte in Kleinblittersdorf für zahlreiche Beschwerden.

09.03.2023, 20:28 Uhr

Mitarbeiter der Fonderie Lorraine streikten in Großblittersdorf und verbrannten Reifen. Der Rauch zog über die Grenze bis nach Kleinblittersdorf. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Dicke, schwarze Rauchschwaden ziehen aus Frankreich kommend über die Saar nach Kleinblittersdorf. Es stinkt nach verbranntem Gummi bis in die oberen Regionen des Kleinblittersdorfer Berges. „Ich wurde heute schon von sechs Bürgern angerufen, die sich über die Rauchbelästigung aus Frankreich beschwert haben“, sagte Karl-Peter Fuhr, der Ortsvorsteher von Kleinblittersdorf am Donnerstagnachmittag.