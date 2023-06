Fußball-Oberliga Großer Stolz nach einer „unglaublichen Saison“

Meisterrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, sechster Titel beim saarländischen Hallenmasters und dritte Halbfinalteilnahme in Folge beim Saarlandpokal – der SV Auersmacher war auch in der abgelaufenen Saison die erfolgreichste saarländische Amateur-Fußballmannschaft. „Ja, das war alles super und ganz stark von den Jungs. Und wir werden das auch irgendwann realisieren. Das kann aber noch ein bisschen dauern“, sagt Jan Berger, der Trainer des SV Auersmacher. Der 42-Jährige hat die 1:4-Niederlage gegen den FC Homburg im Entscheidungsspiel um die Teilnahme am DFB-Pokal noch nicht ganz verkraftet. Es wäre das ganz große Ding für den SVA gewesen. „Wir spielen seit Jahren unglaublich stark im Pokal – und am Ende fehlt immer ein letzter kleiner Schritt“, so Berger.