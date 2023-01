Gläubige sollen nach Sulzbach ausweichen : Katholische Kirche verschwindet aus Schnappach

Die Kirche St. Barbara in Schnappach hat schon bessere Tage gesehen. Weil die Pfarrei die Kosten nicht mehr tragen kann, soll sie nächste Woche entwidmet werden. Foto: BeckerBredel

Schnappach/St Ingbert Die Kirche St. Barbara in Schnappach gehört bislang zur Pfarrei Heiliger Ingobertus in St. Ingbert. Die will sich jedoch von mehreren Gebäuden trennen. Seelsorger sollen aber weiterhin vor Ort präsent sein.