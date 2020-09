Registrierungspflichtiger Inhalt: Umfrage unter Kommunen : Kriminalität aus der Dose – das sind die Fakten

In Saarbrücken gibt es immer wieder illegale Graffiti, die nicht bei jedem auf Gegenliebe stoßen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Die Saarbrücker AfD spricht von einem Anstieg illegaler Graffiti in Saarbrücken. Aus diesem Anlass haben wir alle Kommunen befragt.

Für manche sind sie Kunst und ein Ausdruck der urbanen Szene. Für andere sind sie ein Ärgernis, Schmierereien und eine Straftat – illegale Graffiti. Die Motive und Tags finden sich überall in Unterführungen, auf Mauern und auch an privaten Hausfronten. Ein Tag ist ein Signaturkürzel und das Pseudonym eines Sprayers. Tags werden sowohl zum Signieren der eigenen Werke als auch zum Kennzeichnen des eigenen Territoriums verwendet. Die Saarbrücker Stadtratsfraktion der AfD behauptet in einer Pressemitteilung, dass illegale Graffiti in Saarbrücken gravierend zunehmen würden und fordert ein neues Konzept.

„Schmierereien durch Graffiti – meistens so genannte Tags – sind in Saarbrücken wie in fast allen deutschen Großstädten ein Problem. Es handelt sich dabei um Eingriffe in fremdes Eigentum, die als Straftat behandelt werden. Das heißt, dass sie von der Polizei verfolgt werden. Privaten Eigentümern empfehlen wir daher auf jeden Fall, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Schmierereien treten gehäuft in der Innenstadt und in den Zentren der Außenbezirke auf“, erklärt Thomas Blug, Pressesprecher der Stadt Saarbrücken. „Eine Zunahme von Graffiti an städtischen Gebäuden stellen wir nicht fest. Grundsätzlich beseitigen die Hausmeister oder Fachfirmen Graffiti zeitnah.“ Jedes Jahr würden 25 000 Euro ausgegeben, um Schmierereien zu entfernen und weitere 50 000 Euro, um Flächen mit einem Anti-Graffiti-Schutz zu versiegeln.

Info Sulzbacher können Graffiti per App melden Bürger können in Sulzbach dank einer kostenlosen App illegale Graffiti oder andere Mängel direkt per Smartphone oder Tablet melden. Die App „AEM“ (die Abkürzung steht für grafisches „Anregungs- und Ereignismanagement“) der Firma Softplan soll es auch ermöglichen, dass mit der Beschwerde direkt Fotos mitgeschickt werden können. Es gibt die App kostenlos sowohl für iOS- als auch für Android-Endgeräte.

Auch in den anderen Städten und Kommunen im Regionalverband stellen illegale Graffiti ein Problem dar. In Quierschied verzeichnet die Verwaltung in den letzten Wochen einen leichten Anstieg der entdeckten Graffiti. Seitdem die Verwaltung allerdings vor ein paar Jahren ein privates Sicherheitsunternehmen beauftragte, sei die Zahl insgesamt zurückgegangen. In diesem Jahr hat die Gemeinde bereits knapp 5000 Euro für die Beseitigung der Graffiti ausgegeben, erklärt Pressesprecher Sebastian Zenner. Während in Quierschied vorwiegend öffentliche Gebäude wie Schulen oder Sporthallen betroffen sind, werden in Friedrichsthal eher Bushaltestellen, Telefon- und Stromkästen besprüht. Gebäude seien eher selten betroffen, meint Daniela Motsch von der Stadt Friedrichsthal. In Kleinblittersdorf sind unter anderem Brückenpfeiler und Fassaden von öffentlichen und privaten Gebäuden betroffen, wie Thomas Broßius von der Gemeindeverwaltung erklärt. Auch in Völklingen würden sich die meisten illegalen Graffiti in Unterführungen und auf Brückenpfeilern finden, erklärt Pressesprecher Sebastian Feß. Jedoch würden dort auch Fassaden von leerstehenden Geschäften besprüht. Während in den meisten Städten und Gemeinden mehrere Plätze zu Tatorten werden, scheint es in Riegelsberg nur ein wirkliches Sorgenkind zu geben: die Riegelsberghalle. Um diese zu reinigen, gab die Gemeinde im vergangenen Jahr 2000 Euro aus.

Die Stadt Sulzbach hat ebenfalls vor allem in Unterführungen und an Trafostationen mit den illegalen Graffiti zu kämpfen, wie Pressesprecher Elmar Müller erklärt. Je nach besprühtem Objekt würde die Stadt 300 bis 1000 Euro für die Wiederinstandsetzung investieren. „Wir haben seit 2017 ein Graffiti-Konzept. In Zusammenarbeit mit einem Sulzbacher Unternehmen wurde eine spezielle Graffiti-App entwickelt. Illegale Graffiti werden von den Mitarbeitern unserer City-Wache aufgenommen, dokumentiert, und bei der Polizei wird Strafanzeige gestellt“, erklärt Müller weiter. Ein wesentlicher Teil des Konzeptes sei es, die Graffiti schnellstmöglich zu entfernen. Eine rasche Beseitigung der Graffiti, Erstatten einer Anzeige und Aufbringen eines speziellen Graffitischutzes auf öffentlichen Gebäuden gehört in Kommunen des Regionalverbandes zum Schutzkonzept. Allerdings haben die Gemeinde Heusweiler und die Stadt Püttlingen bis zum Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage geantwortet.

Illegale Graffiti, wie hier am Bahnhof Sulzbach, können in der Stadt per App gemeldet werden. Foto: Julia Franz