100 Jahre VfB Heusweiler Am Anfang gab’s nur Auswärtsspiele

100 Jahre für den Fußball: Der VfB Heusweiler feiert von Mittwoch, 7. Juni, bis Samstag, 10. Juni, sein großes Jubiläum. Unter dem Namen „SV Heusweiler“ wurde der Verein 1923 gegründet, gekickt wurde schon etwas früher: Die Spieler hatten drei Jahre zuvor beim TV Heusweiler in der Sparte Fußball am Spielbetrieb teilgenommen. Doch der TV Heusweiler löste seine Sparte bald wieder auf. Der Verein hat zudem drei Namensänderungen hinter sich: 1930 wurde der SV Heusweiler in DJK Fortuna Heusweiler, 1935 in VfL Heusweiler und 1946 in VfB Heusweiler umbenannt.