Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval im Regionalverband : Hier ist Fastnacht eine dolle Sache

Nicole Dittchen und Michael Bachelier kandidieren für den Hofstaat des Karnevalvereins Doll Doll in Großrosseln. Dittchen möchte das Amt des Hofnarren übernehmen und Bachelier bewirbt sich als Prinz. Foto: BeckerBredel

Großrosseln Nicole Dittchen und Michael Bachelier engagieren sich mit Eifer für den Karneval in Großrosseln.

Ein großer Traum ist es für Nicole Dittchen und Michael Bachelier, einmal im Leben dem Hofstaat des Karnevalvereins Doll Doll in Großrosseln anzugehören. Dieser Wunsch könnte bald in Erfüllung gehen, denn Nicole Dittchen kandidiert als Hofnarr und Michael Bachelier möchte das Amt des Prinzen übernehmen. „Wir sind meines Wissens die Einzigen, die sich auf die Ämter beworben haben. Die Mitgliederversammlung am 3. Juli ist dann entscheidend für uns“, erklärt Bachelier.

Nicole Dittchen ist bereits seit ihrer Kindheit bei den Doll Doll tätig und kam über ihre Eltern in den Verein. Aktiv ist sie vor allem seit dem Jugendalter. Sie war nicht nur Mitglied der Garde, sondern auch im Elferrat der Jugend. „Ich bin mit dem Verein groß geworden und da mein Vater schon das Amt des Hofnarren innehatte, ist es für mich ein großer Wunsch, in seine Fußstapfen zu treten“, erzählt die 43-Jährige. Obwohl sie eigentlich Hofnärrin genannt werden müsste, stört sie der männliche Titel nicht: „Die Bezeichnung Hofnarr hat einfach Tradition und das will ich auch weiterführen.“

Nicole Dittchen, die im Dorf im Warndt aufgewachsen ist und nach wie vor dort wohnt, ist seit einigen Jahren insbesondere bei den Umzügen der Doll Doll aktiv. Als Hofnarr kämen da einige Aufgaben dazu: „In erster Linie repräsentiert der Hofstaat den Verein. Wir sind also nicht nur auf unseren eigenen Veranstaltungen dabei und organisieren diese, sondern vertreten die Doll Doll auch auf den Sitzungen anderer Vereine. Unser erster aktiver Auftritt als Hofstaat wäre die unsere diesjährige Sessionseröffnung“, erklärt Dittchen, die beruflich als OP-Schwester im Rastpfuhl-Krankenhaus tätig ist.

Auch der 49-jährige Michael Bachelier ist seit seiner Kindheit mit dem Karneval verbunden. „Bereits meine Mutter war in der Garde der Doll Doll tätig und meine Oma wollte unbedingt, dass ich Kinderprinz werde“, erzählt der Lkw-Fahrer. Kinderprinz war er also schon und nun möchte Bachelier noch einmal kandidieren: „Aktuell bin ich zweiter Zugführer und Fahnenträger beim Umzug, aber es ist mein sehnlichster Wunsch, auch als Erwachsener noch einmal Prinz bei den Doll Doll zu sein“.

Und obwohl der gebürtige Großrossler heute mit seiner Familie in Illingen wohnt, ist er seiner Heimat immer noch verbunden. „Viele aus meiner Verwandtschaft sind hier im Verein tätig und auch meine Tochter ist nun seit neun Jahren dabei. Ich möchte ihr damit meine Heimat und die Rossler Faasend näherbringen“, erklärt der 49-Jährige.