Saarbrücken/Münster/Schiffweiler Der Redener Dino-Park-Betreiber hat im Dauer-Konflikt mit dem Land die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Vorwurf lautet, drei IKS-Geschäftsführer hätten ihn vorsätzlich getäuscht.

Bei der landeseigenen Industriekultur Saar GmbH (IKS) herrscht Nervosität. Ausgelöst wurde sie durch die Presseanfrage eines überregionalen Mediums, das offensichtlich mehr wusste als die IKS-Verantwortlichen selbst. Nämlich, dass die Gondwana Invest GbR des Redener Dinopark-Betreibers Matthias Michael Kuhl bei der Staatsanwaltschaft in Münster eine Strafanzeige wegen Betrugs eingereicht habe, gegen zwei frühere und den amtierenden IKS-Geschäftsführer. Gegen den jetzt in Münster lebenden IKS-„Gründer“ Karl Kleineberg, seinen Nachfolger Bernd Therre und Norbert Holzer, der das einstige Prestige-Strukturwandel-Projekt in Reden erst seit Ende 2019 offiziell managt. Der Vorwurf: Betrug, also Täuschung über Tatsachen. Dies bestätigte Kuhls Pressebeauftragter gestern der SZ. Man habe dem Gondwana-Investor Kuhl wissentlich Informationen über Mängel des Baugrundes verschwiegen, auf dem er 2006 seine Hallen errichtet habe. Kuhl sei ein unvollständiges Bodengutachten vorgelegt worden. Auch habe man ihm falsche Versprechungen gemacht bezüglich weiterer Landes-Investitionen in den „Erlebnisstandort“.

Solcherart Vorwürfe sind im Dauerkonflikt zwischen Investor und Landesregierung alles andere als neu. Bereits 2016 verkämpfte sich Kuhl vor Gericht mit dem Argument, man habe ihm sittenwidrige Verträge aufgenötigt. Das Land obsiegte, Kuhl musste 1,1 Millionen Euro Pacht-Rückstände zahlen. Die Baugrund-Problematik tauchte dann im Oktober 2019 auf, als Kuhl medienwirksam Risse in seinen Hallen fotografieren ließ und anschließend in einem offenen Brief eine Kanonade an Bezichtigungen gegen IKS und Landesregierung abschoss, Arglist unterstellte und Untätigkeit attestierte. Angekündigt wurde seinerseits damals schon eine zivilrechtliche Klage, mit der der Geschäftsmann eine Rückabwicklung der Verträge erreichen wollte. Streitwert: 20 Millionen Euro. Stattdessen wählt Kuhl nun das Instrument der Strafanzeige. Weil staatsanwaltliche Aktivitäten besonders viel Wirbel machen? Weil eine Zivilklage erst mal teuer vorfinanziert werden müsste, Kuhl aber seit Jahren in einer finanziellen Malaise feststeckt, weil sich das Prähistorium offensichtlich nicht trägt? Der Gondwana-Chef selbst, der in der Vergangenheit mehrfach darauf verwies, dass er bei den politisch Verantwortlichen mit seinen Ideen und Anliegen kein Gehör finde, sagte gestern der SZ: „Leider ist mir nichts anderes übriggeblieben. Mir ist aber wichtig, dass wir jederzeit einigungsbereit sind und dem Land schon mehrere Vorschläge gemacht haben. Leider ist darauf bisher niemand eingegangen.“ Holzer wiederum erklärt: „Wenn Gondwana Ansprüche gegen die IKS festgestellt hätte und es wirklich um die Sache ginge, wäre eine Zivilklage vor dem Landgericht der übliche Weg.“