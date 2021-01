Kostenpflichtiger Inhalt: Luca März von Hellas Bildstock : Von 144 auf 76 Kilo abgespeckt

Luca März lehnt auf dem Sportplatz von Hellas Bildstock am Torpfosten. Der 24-Jährige ist eine der Stützen des Tabellenführers der Fußball-Verbandsliga Nord/Ost. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Denn als er 2019 vom SV Stennweiler zur Hellas wechselte, wog der Mittelfeldspieler noch zwischen 130 und 140 Kilogramm. „Was Luca geschafft hat, ist schon Wahnsinn“, sagt Trainer Michael Alff über seinen Schützling, der binnen 18 Monaten 68 Kilogramm abgenommen hat. Foto: Andreas Schlichter

Bildstock Luca März spielte als Jugendlicher in der Fußball-Regionalliga. Im Aktiven-Bereich ging es für ihn dann aber runter bis in die Kreisliga – auch weil er extrem an Gewicht zugelegt hatte. Mittlerweile hat der 24-Jährige mit einem eisernen Willen sein Gewicht fast halbiert, ist topfit – und klopft mit Hellas Bildstock an die Tür zur Saarlandliga.