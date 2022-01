Fastnachter zwischen Hoffen und Bangen : Wo Narren noch die Fastnacht planen

Die Vorbereitungen für den Fastnachtsumzug durch Kleinblittersdorf – hier eine Aufnahme von 2020 – laufen weiter. Der Rosenmontagsumzug durch Burbach, sonst die größte närrische Freiluft-Veranstaltung im Saarland, fällt dagegen wohl aus. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken/Kleinblittersdorf Schwere Zeiten für den Frohsinn: Die einen sagen, wie die „M’r sin nit so“, noch nichts ab, warten auf klare Vorgaben aus der Politik. Andere sehen für diese Session keine Chance mehr und ziehen Konsequenzen.

Ob es in diesem Jahr Fastnacht im Regionalverband gibt, ist völlig unklar. „Wir sind in den ganz normalen Planungen und haben noch nichts abgesagt. Wir hoffen auf Klarheit nach der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten am 7. Januar“, sagt Albert Kindel, Präsident der Saarbrücker Karnvalsgesellschaft „M’r sin nit so“. Es ist eine der größten und ältesten Karnevalsgeschaften im ganzen Saarland.

Geplant sind ein Senatorenabend, eine Prunksitzung, eine Seniorensitzung und die große TV-Sitzung. „Wenn es erlaubt sein sollte, werden wir unserem Kulturauftrag nachkommen und alle Veranstaltungen wie geplant durchführen. Zu unseren Sitzungen kommen in der Regel 900 bis 1000 Gäste. Wir könnten die Sitzungen auch mit 500 oder 600 Gästen durchziehen“, fügt Kindel hinzu.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist der Sitzungskarneval bereits abgesagt. „Wir wollen auch eine Entscheidung für das Saarland. Mir fehlt da vonseiten der Regierung und des Verbandes saarländischer Karnevalsvereine eine klare Bestimmung. In NRW bekamen die Vereine die Planungskosten für ihre Sitzungen erstattet“, ergänzt der Chef der „M’r sin nit so“.

Stefan Jung ist der Präsident der Karnevalsgesellschaft „Die Rebläuse“ in Kleinblittersdorf. Die „Rebläuse“ machen mit meist knapp 600 Gästen in der Spiel- und Sporthalle die größte Kappensitzung an der Oberen Saar. „Für mich persönlich, habe ich unsere Veranstaltungen schon abgehakt. Wir werden nach der Ministerpräsidenten-Konferenz mit dem Vorstand endgültig entscheiden“, sagt Jung.

Er fügt hinzu: „Es geht um die Gesundheit und Sicherheit der Menschen. Außerdem ist es auch eine Kostenfrage. Mit 300 Gästen in der Halle legen wir drauf, und es kommt keine richtige Stimmung auf. Unsere Prinzengarde hat sich auch keine neuen Kleider für einen Showtanz gekauft. Wenn nichts stattfinden darf, wäre die Investition umsonst gewesen. Unsere Garden trainieren weiterhin. Da geht es auch um Geselligkeit, und die Mädels wollen das“, sagt der Rebläuse-Präsident.

Bei den Fastnachtsumzügen herrscht auch Uneinigkeit. Die Burbacher Karnevalsgesellschaft „Mir sin do“ richtet den großen Umzug durch den Stadtteil aus. In normalen Jahren kommen bis zu 100 000 Menschen, um bei der Freiluft-Fastnacht mitzufeiern. „Entschieden ist noch nichts, aber der Umzug wird wohl nicht stattfinden. Ich glaube, das kann man in diesem Jahr vergessen. Wir haben auch noch keine Vereine angeschrieben und gefragt, ob sie mitmachen. Unsere Kappensitzung im Bürgerhaus findet nicht statt. Vielleicht machen wir etwas Kleines und Internes“, sagt Josef Weiß, der Präsident der „Mir sin do“.

Stefan Jung, Präsident und Büttenredner bei den Rebläusen in Kleinblittersdorf, hat die Fastnacht in diesem Jahr schon abgehakt. Foto: Heiko Lehmann