Bonusgutscheine für Bürger : Merziger Gutscheine sollen Geschäft beleben

Saarbrücken Seit Monaten kämpfen viele saarländische Einzelhändler und Dienstleister um ihre Existenz. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandmie brachte viele kleinere Läden an den wirtschaftlichen Abgrund. Um den Unternehmern und Geschäftsleuten unter die Arme zu greifen, setzt die Kreisstadt Merzig für den Monat März auf Einkaufsgutscheine für ihre Bürger.

Bei Einkäufen in teilnehmenden Geschäften übernehme die Stadt 20 Prozent des Verkaufspreises, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeder Bürger könne Gutscheine bis zu einem Wert von 200 Euro kaufen. „Unser Ziel ist, den Gewerbetreibenden in dieser aktuell schwierigen Zeit schnell und effektiv zu helfen“, betont Bürgermeister Marcus Hoffeld (CDU).Die Stadt hoffe, somit einen zusätzlicher Anreiz für Einkäufe bei Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen zu schaffen. Von der Aktion ausgeschlossen seien Geschäfte, die von den coronabedingten Schließungen nicht betroffen gewesen seien.

Weniger begeistert zeigt sich der Vizepräsident des SSGT und Oberbürgermeister Neunkirchens, Jörg Aumann (SPD), von der Merziger Aktion: „Ich sehe darin ein ungutes Beispiel, bei der Haushaltslage der Städte und Gemeinden im Saarland wird das sicher keine Schule machen.“ Auch unter Gesichtspunkten der Pandemie sei das kein gutes Zeichen, da so wieder mehr Kundenströme in die Städte gelockt würden, was ja eigentlich vehindert werden solle: „Wir müssen den Unternehmen helfen, sich auf die Wiedereröffnung ihrer Geschäfte vorzubereiten. Sie brauchen Vorlauf, um Waren einzukaufen und Hygienekonzepte umzusetzen,“ sagt Aumann. Es brauche einen konkreten Stufenplan. Bei klammen Kassen den Bürgern Geld zu schenken und womöglich in zwei Jahren die Grundsteuer zu erhöhen, sei keine gute Idee.