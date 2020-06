Kostenpflichtiger Inhalt: Schöffengericht Saarbrücken : Saarbrücker für 26 Monate in Haft wegen Betrugs mit Corona-Hilfen

Ein 35-jähriger Saarbrücker wurde wegen Betrugs mit Corona-Hilfen zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Foto: dpa/Jan Peter

Saarbrücken Wegen Subventionsbetrugs mit so genannten Corona-Soforthilfen hat das Schöffengericht am Saarbrücker Amtsgericht am Montag einen 35 Jahre alten Angeklagten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt.