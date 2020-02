Kostenpflichtiger Inhalt: Organisatoren sagen ab : Nauwieser Fest fällt wegen Dauerbaustelle aus

Seit Oktober vergangenen Jahres erneuert die Stadt im Viertel den Regen- und Schmutzwasserkanal. Die Baustelle wandert vom Nauwieserplatz ins Innere des Viertels. Gearbeitet werden soll voraussichtlich bis Oktober. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Viertel wird in diesem Jahr nicht gefeiert. Das hat der Leiter des Organisationsteams der SZ bestätigt.



Die Nachrichten, dass das Nauwieser-Viertel-Fest in Gefahr ist und wahrscheinlich nicht stattfinden wird, sind so alt wie das Fest selbst. Mal haben die Veranstalter darüber geklagt, dass die Auflagen für die Sicherheitsmaßnahmen nicht zu erfüllen sind, mal war das finanzielle Risko zu hoch, mal gab es Probleme mit dem Organisationsteam. Am Ende wurde aber dann doch in jedem Sommer gefeiert im Viertel. Nur 2018 musste das Fest ausfallen, weil der Hauptmacher starb und eine Lücke hinterließ, die nicht zu füllen war.

Danach haben Timo Schmidt und ein engagiertes Team das Fest, das zuvor 16 Mal vom Rockstar-Verein organisiert worden ist, übernommen. Mit leicht verändertem Konzept wurde im vergangenen Jahr wieder gefeiert. Gestern nun teilte Schmidt auf SZ-Anfrage mit: „Das Fest wird in diesem Jahr nicht stattfinden.“ Der Satz ist in diesem Fall nicht Teil des altbekannten „Es findet nicht statt, es findet doch statt“-Spiels. Und so fügt Schmidt auch an, dass das „zu 100 Prozent“ so sei.

Grund für den Verzicht aufs Fest ist die Baustelle, die Anwohner und Gewerbetreibende seit Mitte Oktober vergangenen Jahres nervt. Der städtische Entsorgungsbetrieb ZKE erneuert den Regen- und Schmutzwasserkanal im Viertel. „Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich ein Jahr und kosten rund zwei Millionen Euro“, teilte die Stadtverwaltung vor fünf Monaten mit. Das bedeutet: Vor Mitte Oktober ist nicht mit einem Ende der Arbeiten zu rechnen.

In diesem Sommer, sagt Schmidt, werde die Baustelle, wegen der zurzeit die Nauwieser Straße gesperrt ist, im sogenannten Bermudadreieck angekommen sein, also an der Stelle, an der die Nauwieser auf die Cecilienstraße trifft und die meisten Kneipen sind. Man hätte zwar rund um den Ophüls-Platz feiern können, sagt Schmidt. „Aber eine solche abgespeckte Version finden wir nicht gut. Aus unserer Sicht lebt das Fest davon, dass mitten im Viertel, also im Bermudadreieck gefeiert wird“, erklärt der Chef-Organisator.