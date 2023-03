Tarifabschluss Zehn Prozent mehr Lohn für Mitarbeiter von Nordgetreide in Überherrn

Die rund 130 Beschäftigten der Firma Nordgetreide in Überherrn erhalten rückwirkend zum 1. Januar mehr Geld. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Dienstag mit. Die Löhne sollen in zwei Schritten um insgesamt zehn Prozent steigen – fünf Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2023 und fünf Prozent am 1. Januar 2024. Darauf haben sich die Nordgetreide-Geschäftsführung aus Lübeck und die Vertreter der NGG Saar am Montag in der zweiten Verhandlungsrunde in Frankfurt nach sechs Stunden geeinigt. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter des Werks, in dem Frühstückscerealien unter anderem für die Lidl-Marke „Crownfield“ hergestellt werden, eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2100 Euro netto – ebenfalls in zwei Schritten. Der nun abgeschlossene Tarifvertrag läuft in 18 Monaten aus.