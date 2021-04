Kostenpflichtiger Inhalt: Vorschlag des Landesrechnungshofs : Sollte das Saarland seine Anteile an der Saar-LB verkaufen?

Mit dem Verkauf der Saar-LB-Anteile könnte das Land einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erlösen, schätzt der Landesrechnungshof. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Der Landesrechnungshof hat einen Vorschlag zur Aufbesserung der Landeskasse: der Verkauf der Anteile an der Saar-LB. Was würde das bringen, und was ist von der Idee zu halten?