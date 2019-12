Saar-Büromöbel für Top-Banker und Autohersteller : Saar-Bürostühle rollen in die ganze Welt

Viasit-Geschäftsführer Thomas Schmeer inmitten der Produktion. Täglich verlassen insgesamt 800 Bürostühle das Neunkircher Werk. Zu den Kunden gehören Banken, Autohersteller, Kammern, Behörden und weitere Branchen im In- und Ausland. Foto: Rich Serra

Neunkirchen Neunkircher Hersteller Viasit beliefert Top-Adressen in 20 Ländern. Trotz Brexit weiter Engagement in Großbritannien.

Wenn ein Banker in Frankfurt, London oder New York seine Arbeit beginnt, nimmt er nicht selten auf einem hochwertigen Bürostuhl Platz, der im Saarland angefertigt worden ist. Der Neunkircher Büro- und Wohnmöbelhersteller Viasit ist mittlerweile mit seinen Produkten, die alle von 160 Mitarbeitern im Saarland hergestellt werden, in über 20 Ländern vertreten. An die Produktion und die Beschäftigten werden zahlreiche Anforderungen sowie Qualitätsansprüche gestellt. Denn insgesamt 800 Bürostühle mit bis zu 200 unterschiedlichen Stoffen in 20 verschiedenen Serien verlassen täglich die Neunkircher Produktionsstätte. 40 Prozent des Umsatzes von insgesamt 35 Millionen Euro werden schon im Ausland erzielt. Tendenz: weiter steigend.

Einer der Hauptvorteile des Saar-Unternehmens ist nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Schmeer das marktgerechte Angebot, das für praktisch alle Branchen attraktiv sei. Viele Geschäftskontakte bestehen bereits seit vielen Jahren. So gehören in Deutschland neben der Commerzbank und der Deutschen Bank etwa die Deutsche Telekom, die Bundespolizei, die Finanzverwaltung und Siemens zu den Großkunden. Aktuell stattet Viasit den Siemens Campus in Erlangen mit hochwertigen Büromöbeln aus. An der Saar finden sich Büromübel aus Neunkirchen unter anderem in der Industrie- und Handelskammer (IHK), bei Hager in Blieskastel und ProWin.

Auch international ist das Engagement nach den Worten von Schmeer bewusst auf verschiendene Branchen ausgelegt, um sich nicht zu abhängig von einzelnen Branchenentwicklungen zu machen. So gehört die Nobel-Automarke Aston Martin in Großbritannien ebenso zu den Kunden von Viasit International wie der Onlinehändler Asos. Großbritannien ist für die Möbel-Spezialisten aus Neunkirchen inzwischen zum zweitwichtigsten Auslandsmarkt nach Frankreich aufgestiegen. Deshalb hat Viasit nach den Worten von Schmeer, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater Werner Schmeer leitet, in den vergangenen Jahren auch gezielt auf der Insel investiert mit einer eigenen Vertretung, die neben London auch gezielt Unternehmen in Manchester, Liverpool und Glasgow betreut. Aktuell will Viasit auch in Irland investieren, um die Folgen des Brexit möglichst in Grenzen zu halten. Denn der Austritt der Briten aus der EU macht auch Viasit zu schaffen, alleine schon wegen des schon jetzt schwächelnden Pfunds, das die langfristrige Preisplanung erschwert. Es sei jedoch schon jetzt auch festzustellen, dass sich Unternehmen verstärkt aus England zurückziehen und in Irland investieren: von Banken und Versicherungen bis hin zu US-Unternehmen. Auch unter denen hofft Schmeer auf Neukunden. Trotz aller sich anbahnender Risiken will sich Viasit selbst jedoch nicht aus Großbritannien zurückziehen. Dazu habe man in den vergangenen Jahren schon zu viel vor Ort investiert, vor allem in den Aufbau von Vertriebs- und Marketingsstrukturen. Viasit engagiert sich in immer mehr Ländern. „Ich finde es toll, vom Saarland aus immer internationaler zu werden, erst in Großbritannien und jetzt auch in Nordamerika“, sagt Schmeer.

Um dabei den verschiedensten Kunden-Gewohnheiten gerecht werden zu können, beschäftigt Viasit auch ein Team von Designern, die sich auf einzelne Märkte spezialisiert haben. „Unsere Kunden erwarten vor allem drei Voraussetzungen: ein hohes Maß an Ergonomie am Arbeitsplatz, modernste Designs und Produkte, die bezahlbar sind“, so Schmeer.