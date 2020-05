Die Pandemie und ihre Folgen : Kostet Corona Lehrstellen im Saarland?

Saarbrücken Die Pandemie werde den Ausbildungsmarkt bundesweit belasten, sagen Experten. Doch im Saarland gestaltet sich die Situation bislang anders.

Zumindest auf Bundesebene sind sich eigentlich alle einig: Die Corona-Krise wird deutliche Spuren auf dem Ausbildungsmarkt hinterlassen. Nicht nur Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), auch Vertreter aus Opposition, Wirtschaft und Gewerkschaften fürchten in diesem Jahr einen Einbruch bei den Lehrstellen. So hatte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, kürzlich gewarnt, dass bundesweit jeder vierte Handwerksbetrieb im kommenden Lehrjahr nicht mehr ausbilden wolle.

Im saarländischen Handwerk gestaltet sich die Situation aber zumindest bisher anders. Mit rund 400 liege die Zahl der aktuell offenen Lehrstellen auf dem Vorjahresniveau, sagt Bernd Wegner, Präsident der saarländischen Handwerkskammer (HWK). Die Kammer „verzeichnet derzeit keine nennenswert hohe Zahl an Auflösungen von Ausbildungsverträgen, die auf Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie hindeuten“. Das liege hauptsächlich daran, dass die meisten Handwerker – mit Ausnahme von Dienstleistern wie Friseuren oder Kosmetikern – während der Krise weitergearbeitet hätten, sagt der stellvertretende HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reis. Er sei daher optimistisch, „dass die Ausbildungsbereitschaft im saarländischen Handwerk wahrscheinlich auch in Zukunft auf hohem Niveau verbleibt“.

Auch bei der saarländischen Industrie- und Handelskammer (IHK) schweigen die Alarmglocken bisher. Zwar seien etwas weniger Mitteilungen über geschlossene Ausbildungsverträge eingegangen als im Vorjahr, berichtet IHK-Geschäftsführer Peter Nagel. „Allerdings sind in vielen Firmen auch die Personalabteilungen in Kurzarbeit.“ Dadurch verzögere sich die Übermittlung geschlossener Verträge an die Kammer, vermutet Nagel. Auch eine Zunahme der Vertragsauflösungen beobachtet er zurzeit nicht. „Nach wie vor gibt es im Saarland mehr Ausbildungsplätze als Interessenten“, sagt Nagel. Über das gesamte Jahr gesehen rechnet die IHK mit einem Rückgang der Lehrstellen von höchstens zehn Prozent.