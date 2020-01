Folgen des Klimapakets : Wo die CO2-Steuer die Saar-Wirtschaft trifft

Saarbrücken Das Klimakabinett und der Bundestag haben beschlossen, ab dem kommenden Jahr einen nationalen Emissionshandel einzuführen. Die großen Betriebe werden davon nur begrenzt betroffen sein. Doch beim Mittelstand sieht es anders aus.

Der Gesetzentwurf zum nationalen CO 2 -Zertifikatehandel sieht vor, dass Firmen ab dem Jahr 2021 pro Tonne produziertem CO 2 zunächst 25 Euro für ein Zertifikat zahlen müssen. Danach soll der Preis schrittweise auf bis zu 55 Euro im Jahr 2025 ansteigen. Nach der Einführungsphase müssen die Zertifikate per Auktion ersteigert werden. Ihre Gesamtmenge wird je nach Stand der deutschen Klimaziele begrenzt. Der Preis soll sich dann nach Angebot und Nachfrage richten.