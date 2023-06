Meister und Fachwirte händeringend gesucht DIHK-Studie: Weiterbildung zahlt sich aus

Eine Weiterbildung mit Abschluss der höheren Berufsbildung zahlt sich aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Bundesweit gaben 58 Prozent der Befragten an, ihr Einkommen innerhalb von fünf Jahren nach dem IHK-Abschluss verbessert zu haben. Ein Viertel davon verdiente dann zwischen 250 und 499 Euro zusätzlich. Mehr als ein Viertel meldete sogar einen Gehaltszuwachs von 1000 Euro und mehr. 19 Prozent sahen dagegen keine beruflichen Vorteile nach der Weiterbildung. Im Saarland gab ebenfalls mehr als die Hälfte an, nach einer Weiterbildung mehr zu verdienen, mit 56 Prozent waren es etwas weniger als im Bund, wie die Industrie und Handelskammer im Saarland (IHK) am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig gaben mit 21 Prozent mehr Menschen an, keine Vorteile durch die Weiterbildung zu haben.