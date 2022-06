Staatlicher Tankrabatt : ADAC Saar: Es gibt beim Sprit „weiterhin deutliches Potenzial für Preissenkungen“

Foto: dpa/Christophe Gateau

Saarbrücken Am deutlichsten gingen die Preise für Benzin und Diesel „wohl bei uns im Saarland“ nach unten. Das sagt eine ADAC-Sprecherin in Saarbrücken. Doch die gesenkten Steuern seien noch nicht im vollen Umfang beim Verbraucher angekommen. Zugleich zeigt sich kurz vor Pfingsten eine gegenläufige Entwicklung an.