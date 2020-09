Kostenpflichtiger Inhalt: Homburg : Wieder Schulklassen in Quarantäne

Homburg Schüler am BBZ Homburg und in der Gemeinschaftsschule Sandrennbahn haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat an diesem Dienstagmorgen, 1. September, die Schulleitungen der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn und des Berufsbildungszentrums Homburg darüber informiert, dass je eine Schülerin/Schüler der Klassenstufe 9.4 in der Gemeinschaftsschule und der Klasse 10 AV3 am BBZ positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.