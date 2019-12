Rotary-Club und Caritas laden zur Weihnachtsfeier

Auch in diesem Jahr lädt der Rotary-Club St. Ingbert zusammen mit dem Caritas-Zentrum Saarpfalz wieder Menschen, die an Heilig Abend alleine bleiben, zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ein. Dank der Rotarier wird auch jedem Gast ein kleines Geschenk am der Veranstaltung überreicht werden.

Neben Kaffee und Abendessen wird es festliches Programm geben. Im Vordergrund steht aber das gemeinsame Beisammensein.

Die Weihnachtsfeier findet am Dienstag, 24. Dezember von 15 bis 19 Uhr im Caritas-Zentrum in der Kaiserstraße 63, St. Ingbert, statt. Um Anmeldung bis Montag, 16. Dezember, wird gebeten. Interessierte können sich bei Jennifer Leidel, Tel. (06894) 926 30, oder per Mail: jennifer.leidel@caritas-speyer.de melden.