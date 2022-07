Sommerakademie der VHS in St. Ingbert : Die Künstlerfamilie zeigt Emotionen

Foto: Manfred Schetting 15 Bilder Kreativität und Kunst im Park des Kulturhauses in St. Ingbert

St. Ingbert Die Halbzeit der Sommerakademie der VHS in St. Ingbert markierte ein offizieller Rundgang. Dabei gab es am und im Kulturhaus viele tolle Kunstwerke zu sehen, aber auch kunstvolle Sprüche zu hören. Von einem Tag mit Goldfischen, glänzenden Steinen und geräuschvollen Bildhauern.

„Wenn man die Bildhauer hört, ist Sommerakademie“, weiß Ramona Hoffmann. Die Leiterin des Kurses „Linie und Malerei“ hat die Bildhauer in Hörweite, kann sie im Pavillon auf der unteren Terrasse des St. Ingberter Kulturhauses aber nicht sehen. Steine werden auch in diesem Sommer eine Etage höher bearbeitet, unter Platanen gegenüber dem Weiher. Ob die Chefin der 15 Malerinnen und Maler das seit Wochenbeginn anhaltende Hämmern als solches anspricht oder die aktuelle Geselligkeit der Frauen und Männer mit dem künstlerischen Gefühl für hartes Material, die sich gerade mit Weißwein und Weißwürsten stärken, bleibt offen. Böse gemeint war es aber sowieso nicht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommerakademie der Biosphären-VHS verstehen sich als große Künstlerfamilie. Und in der herrscht eine gelöste Stimmung, als Oberbürgermeister Ulli Meyer und Ortsvorsteherin Irene Kaiser zum Ende der ersten Woche dem Kulturhaus einen Besuch abstatten. „Die Teilnehmenden sind diesmal besonders voller Emotionen, und diese fließen auch in die künstlerische Arbeit ein. Es sind viele tolle Werke entstanden“, erzählt Marika Flierl, die Leiterin der VHS in St. Ingbert. Der anhaltende Sonnenschein, die zum Glück fehlenden Corona-Regeln und die Freude am Zusammensein seien Teil dieser so spürbaren Inspiration. Und die Emotionen beschränken sich nicht auf Kunst. „Alle sind so traurig, dass im Weiher des Kulturhauses keine Goldfische mehr schwimmen“, berichtet die VHS-Leiterin. Ein Raubfisch habe das Ende der Goldfische besiegelt, wird vermutet. „Es müssen wieder Goldfische her“, meint Flierl, „die gehören zum Kulturhaus.“

Unterdessen beginnt der OB seine Runde in den St. Ingberter Künstlerkreisen und unter deren Pavillons. Am Anfang arbeiten ein knappes Dutzend Damen an den „Plastischen Ausdrucksmöglichkeiten mit Speckstein“. Die Kunst mit dem Speckstein hat eine verschworene Gemeinschaft geschaffen. „In diesem Jahr stehen genau dieselben Frauen meiner Teilnehmerliste wie im vergangenen Jahr“, sagt Kursleiterin Ursula Besendörfer. Der Speckstein-Kunst schon seit 2013 bei der Sommerakademie treu ist auch die 90-jährige Helga Neumann. Nach der ersten Kunstwoche steuert die Akademieälteste einen Mann und eine Frau zu den Werken aus Speckstein bei, die die Teilnehmerinnen dieses Kurses kunstvoll unter der Skulptur des Tanzpaares von Hans Schröder drapiert haben.

Wer die Sommerakademie in St. Ingbert schon einmal in Augenschein genommen hat, trifft auf viele bekannte Gesichter unter den Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstlern. Das gilt insbesondere bei den Bildhauern um Kursleiterin Heike Spohn, bei denen ein großer Teil der Kunst-Klopfer im vergangenen Jahr mit dem kleinen Stiefel für den Kreisel in der Ensheimer Straße in St. Ingbert bekannt geworden ist. Zu der Bildhauergruppe zählt auch Maria Schlüter-Blendowski. Für sie ist diese Sommerakademie eine Besondere. „Ich bin inzwischen seit 20 Jahren immer dabei“, erzählt sie. Das Werk ihrer Woche steht nahe dem Kulturhaus. Ein Bleistift „aus Sandstein“, wie Maria Blendowski erläutert. „Den Stift aus Stein bekommt mein Schwiegersohn, der ist Lehrer.“ Ein Urgestein unter den Steinbildhauern ist auch Egon Irmscher. „Und ich schlage wieder eine Frau“, bemerkt dieser. Eine zweideutige Andeutung, aber kein Grund zur Aufregung. Eigentlich meißelt Irmscher eine Frauenfigur aus einem Steinblock – nach dem Vorbild einer kleinen, wohlgeformten Bronze-Plastik.

Zum Abschluss ihres Rundgangs blicken der Oberbürgermeister und die Ortsvorsteherin noch in den Keller des Kulturhauses. Dort läuft der Goldschmiedekurs unter Anleitung von Claudia Schwartz, seit Jahren einer der Teilnehmermagneten bei der Sommerakademie. Vor den Kellerräumen sitzt Ina Kempf in der Sonne. Die Kirkelerin formt mit einem Hammer ein kleines Schmuckarmband und schwärmt von Claudia Schwartz, die sie und ihre Mitstreiterinnen immer wieder zu begeistern wisse. „Und so ein Armband ist in einem halben Tag gemacht.“

In der anstehenden Woche bis zum 5. August steht bei der Sommerakademie der VHS St. Ingbert noch einiges Kreatives an, nicht alles ist an einem halben Tag erledigt. Im Park des Kulturhauses werden überwiegend Bilder entstehen. Die Kurse heißen „Kreatives Zeichnen und Malen“, „Malen mit leuchtenden Farben für Kinder und Jugendliche“ und „Farben explodieren auf der Leinwand“. Der Goldschmiedekurs wurde verlängert um zwei Tage am Donnerstag und Freitag, und am Dienstag geht es mit Wolfgang Vogelgesang in der Südschule um „Streetfood“. Für die zweite Woche der Sommerakademie haben sich 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, wie in der ersten Woche also ein paar Personen mehr als im vergangenen Jahr, so die VHS-Leiterin.

Friedbert Schuler (links) und Dorethee Schindler gehörten zu den Malern bei der Sommerakademie. Foto: Manfred Schetting

Annette Schütze bearbeitet bei dem Bildhauern am Kulturhaus einen Steinblock. Foto: Manfred Schetting

Viele Kunstwerke entstehen bei der Sommerakademie der VHS im Park des St. Ingberter Kulturhauses. Foto: Manfred Schetting