Baustelle Gotteshaus : Sanierungen machen Fortschritte: In der St. Ingberter Engelbertskirche wird sich einiges verändern

So präsentiert sich derzeit die Baustelle in der Alten Kirche in St. Ingbert. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Die Sanierung in der Alten Kirche in St. Ingbert macht weiter Fortschritte. Bei einem Baustellenrundgang dominierten aber noch Gerüste und Planen das Kircheninnere. Es gab aber auch Infos, was bis zum Ende der Sommerferien in dem Gotteshaus in der St. Ingberter Fußgängerzone noch passieren wird.