So fingen die meisten Besuche von Saint Herblainern in St. Ingbert an: Gleich bei der Ankunft wurden die Gäste an private Gastgeber aufgeteilt. Unterbringung in Familien war der angestrebte Normalfall. Zwanzig Jahre federführend für die Stadtverwaltung: Peter Gaschott (rechts). Foto: Stadt St. Ingbert